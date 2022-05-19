Печерский суд заочно арестовал Виктора Януковича

Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Уточняется, что Янукович подозревается в организации в 2014 году незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (часть 2 статьи 332 Уголовного Кодекса Украины).

«Следователями службы установили, что 23 февраля 2014 года беглый президент с сообщниками незаконно пересек государственную границу Украины на трех вертолетах вооруженных сил РФ и приземлился на военном аэродроме на территории России. «Эвакуации» экспрезидента из окрестности с. Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств России», - сказано в сообщении.

Кроме Януковича, в уголовном производстве подозреваются еще 3 человека.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.