В полиции заявили, что военнослужащие пытались скрыть обстоятельства смерти диверсанта в Коблево

Полиция Николаевской области опубликовала видео, где в Коблево трое военнослужащих выносят на улицу тело умершего после допроса 46-летнего мужчины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что майора ВСУ Максима Галактионова и еще троих военнослужащих подозревают в причастности к смерти диверсанта. Военнослужащих арестовали.

Галактионов сообщил, что подозреваемого 22 апреля задержали на трассе, под курткой у него была разгрузка, нож, газовый баллончик и набор для выживания, а также телефон без сим-карты, в котором была переписка с кураторами из россии. Диверсант сообщил, что ранее служил в россии – в 33-м отряде спецназначения – и участвовал в штурме Грозного и Гудермеса. Подозреваемый был гражданином Украины, женат на гражданке россии.

- После начала войны в Украине он контактировал с бывшими коллегами по службе. У него был куратор из Ростова и помогал наводить ракеты на Николаев, - говорит Галактионов.

По его словам, задержанный рассказал, что ехал в село Луговое, чтобы на Пасху встретить четырех человек и вместе подготовить высадку десанта с моря. У него уже было подготовлено оружие, рассказывает Галактионов. Майор рассказал, что диверсанту стало плохо после допроса, на место вызвали «скорую», но мужчина умер. После этого приехала полиция и начала проводить обыски. В полиции изложили свою версию событий.

«24 апреля на улице в зоне отдыха Коблево обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, о чем в полицию сообщили врачи. Вывод судебно-медицинской экспертизы установил, что 46-летний житель Николаева скончался от полученных телесных повреждений – множественных переломов ребер и тупой травмы грудной клетки».

«Потерпевший является гражданином Украины и долгое время проживал в Николаеве, а в призывном возрасте проходил военную службу в россии. В последнее время работал в охранной фирме и в момент остановки на блокпосте имел при себе телефон и планшет. Ни мужчина, ни имеющееся у него имущество и личные вещи не вызывали подозрений у полицейских», - говорится в сообщении.

По версии полиции, военнослужащие лишили мужчину свободы, нанесли телесные повреждения, от которых он умер. После этого они сообщили врачам якобы о незнакомце, который лежит на дороге.