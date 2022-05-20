В Киеве полиция задержала мошенника, обманувшего 50 переселенцев на фейковой аренде жилья

В Киеве киберполиция разоблачила мошенника, который обманул около 50 переселенцев, у которых он взял предоплату за аренду жилья.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Фигурант на площадках объявлений предлагал в аренду жилье в западных регионах страны. Злоумышленник выманил у граждан более 300 тысяч гривен.

«От будущих арендаторов он требовал предоплату от 1 до 10 тысяч гривен. Получив деньги, мужчина больше не выходил на связь. Полицейские устанавливают других пострадавших и окончательную сумму ущерба», - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.