Мародера, который вынес из АЗС на Николаевщине ₴90 тысяч, приговорили к пяти годам тюрьмы

34-летнего жителя Херсона за кражу денег из АЗС в Николаевской области в условиях военного времени приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, 24 марта военнослужащие остановили мужчину и оказалось, что он нес в рюкзаке большую сумму денег. На место вызвали полицию.

Полицейские, в свою очередь, выяснили, что денежные средства похищены. На автодороге в бывшем Витовском районе гражданин проник в помещение АЗС через разбитое во время артиллерийских обстрелов окно, чтобы переночевать. В дальнейшем он повредил платежный терминал и украл более 90 тысяч гривен. А потом пешком шел в Николаев.

По результатам рассмотрения уголовного производства суд поддержал обоснованную позицию прокурора, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.