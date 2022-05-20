В Днепре спецназ полиции задержал ОПГ и не дал ей совершить разбой

В Днепре полицейские в ходе спецоперации задержали преступную группировку за разбойное нападение на жителя Запорожья.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Ночью фигуранты проникли в дом, напали на пострадавшего и, угрожая огнестрельным оружием, пытались завладеть его имуществом. Но им помешали сотрудники уголовного розыска и спецподразделения КОРД.

В ОПГ, созданную на этнической основе, входят трое мужчин в возрасте от 26 до 33 лет, двое из них ранее судимы.

Во время задержания у фигурантов изъяли пистолет с глушителем, два травматических пистолета, автомобиль и 25 тысяч долларов.