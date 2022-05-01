На Николаевщине разоблачили афериста, который продавал волонтерам несуществующую военную амуницию

В Николаевской области киберполицейские разоблачили мошенника на продаже несуществующего военного снаряжения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Киберполицейские установили, что 20-летний злоумышленник создавал фейковые аккаунты и размещал объявления о продаже военной амуниции – шлемы, разгрузки, бронежилеты и прочее.

Главным условием фигуранта была полная оплата несуществующего товара. Средства потерпевшие переводили на счета злоумышленника, которые он оформил на подставных лиц.

Житель Первомайска таким образом обманул волонтеров из Днепра.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), за что ему грозит до трех лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.