Представлял интересы российских «воров в законе»: В Одесской области полицейские выдворили подсанкционного «криминального авторитета»

20 мая сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с областным управлением Государственной миграционной службы принудительно выдворили «криминального авторитета» за пределы страны.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

Мужчина был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, как лицо, которое своими действиями может представлять угрозу национальной безопасности государства и граждан.

44-летний неоднократно судимый гражданин Грузии представлял в Украине интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских «воров в законе».

В рамках системной борьбы с организованной преступностью, лидерами преступных группировок и распространения в Украине преступного влияния представителями криминалитета, правоохранители принудительно выдворили «криминального авторитета» за пределы страны, запретив ему в течение трех лет въезд на территорию государства.

Напомним, как в Одесской области полиция задержала 34-летнего криминального авторитета Тристана Карелидзе и выдворила его из Украины. Его родственник – «вор в законе» Магало (Реваз Катамадзе).