На Полтавщине главу РВА задержали за вымогательство у бизнесмена полмиллиона гривен взятки

Виктор Иваненко Начальнику одной из районных военных администраций Полтавщины, который также является депутатом поселкового совета, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, в большом размере, сопряженной с вымогательством (часть 3 статьи 368 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, начальник требовал у учредителя общества 500 тысяч гривен за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.

После перечисления части средств на указанный подозреваемым счет его в порядке статьи 208 УПК Украины задержали.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин уточнил, что речь идет о начальнике Миргородской ОВА – эту должность занимает Виктор Иваненко.

Досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры осуществляется Полтавским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Полтавской области.