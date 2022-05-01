В Турции задержан экс-депутат Харьковского горсовета – ножом убил двоих своих детей и ранил жену

В субботу, 21 мая, украинец, получивший убежище в Турции, ножом убил двоих детей и ранил жену в одной из гостиниц в Алании в районе Анталии.

Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Сumhuriyet, передает УНИАН.



По информации журналистов, все произошло в аппарт-отеле в Алании. Вероятно, супруги ссорились и во время конфликта 38-летний украинец напал на жену с ножом, ранил ее и зарезал своих детей – девочку шести лет и сына, которому было четыре года.

Крики женщины услышали соседи и вызвали полицию.

«Прибывшие по адресу наряды полиции обнаружили мужчину, сидящего рядом с телами раненой жены и детей. Он был взят под стражу», – говорится в сообщении.

В материале не указываются имена участников событий, однако есть их инициалы: у мужчины – ON, у женщины – YN. Дети названы как N и K.

По данным издания Newsroom, подозреваемым является экс-депутат Харьковского горсовета Алексей Навроцкий (был избран в 2015 г.).

Навроцкий С 2009 по 2014 год работал в аппарате Верховной Рады помощником нардепа. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет, состоял во фракции «За Харьков, за возрождение». До войны занимал должность проректора по научной работе ХНУ им. Корзина. С марта находился в отпуске, который взял «за свой счет» . Доктор юридических наук.