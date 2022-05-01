В Вознесенске задержали мужчину, который хранил арсенал оружия и отказался объяснить, откуда он его взял

В Вознесенске полиция задержала местного жителя, держащего дома оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Полицейские Вознесенского районного управления полиции совместно с оперативными работниками УСБУ в Николаевской области установили, что 38-летний житель Вознесенска хранит оружие и боеприпасы.

Под процессуальным руководством Вознесенской окружной прокуратуры правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и в автомобиле фигуранта. В ходе которых изъяли пять единиц стрелкового оружия и около тысячи боеприпасов разного калибра и назначения, среди которых: гранаты, выстрелы к противотанковым гранатометам РПГ, дымовые шашки и крупнокалиберные патроны.

Сейчас мужчина отказывается объяснять, откуда у него оружие и патроны и зачем он их хранил.

Правонарушителя следователи задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

За совершенное ему грозит до семи лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, как у жителя Николаевщины во время обыска нашли арсенал оружия и боеприпасов с мест боевых действий.