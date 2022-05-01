«Труба Порошенко, это бы больше подходило»: Медведчук рассказал СБУ, как присваивался нефтепровод и покупался уголь в «Л/ДНР»

Задержанный Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством рф, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

– Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко, – сообщил Медведчук.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 миллионов долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР», практически у главарей боевиков.

– В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему, – пояснил задержанный.

Он назвал конкретные фамилии высокопоставленных чиновников, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства – бывшие чиновники, бывшее руководство Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.

Как известно, НАБУ и СБУ расследуют схему, как стратегический трубопровод оказался под контролем фирмы, связанной с Медведчуком.

Ранее редакция Bihus.Info получила и проанализировала записи разговоров Медведчука с руководством России и боевиками за 2014-2017 годы. В первой части журналисты характеризуют его отношения с путиным, Порошенко и представителями самопровозглашенных республик.

В феврале 2021 года обнародовали аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Служба безопасности Украины «тщательно изучает» обнародованные СМИ аудиозаписи разговора, а глава ведомства анонсировал раскрытие новых фактов. Сам Медведчук заявил, что в 2014 году вел переговоры с РФ о пленных и поставке электроэнергии по просьбе Порошенко.