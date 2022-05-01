«На их руках уничтожение города и тысячи убитых»: Мэрия Мариуполя назвала имена предателей из «ОПЗЖ»

Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь», перешедших на сторону россиян.

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

«На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии «ОПЗЖ». По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу», - говорится в сообщении.