«На их руках уничтожение города и тысячи убитых»: Мэрия Мариуполя назвала имена предателей из «ОПЗЖ»

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23.05.2022 11:05

Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь», перешедших на сторону россиян.

Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

«На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии «ОПЗЖ». По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу», - говорится в сообщении.

По данным Мариуполя, эти депутаты «ОПЗЖ» перешли на сторону россиян:

Иващенко Константин
Истратов Вадим
Хаджинов Дмитрий
Бурлаков Сергей
Калачева Виктория
Агибалов Валерий
Карпенко Елена
Хармышев Евгений
Сотникова Наталья

Напомним, депутату Мариупольского горсовета, которую оккупанты назначили «замглавы администрации», заочно сообщили о подозрении.

    Фотофакт