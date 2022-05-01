«На их руках уничтожение города и тысячи убитых»: Мэрия Мариуполя назвала имена предателей из «ОПЗЖ»

Городской совет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из местной фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь», перешедших на сторону россиян.
Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
«На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они – это коллаборанты из местной фракции партии «ОПЗЖ». По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу», - говорится в сообщении.
По данным Мариуполя, эти депутаты «ОПЗЖ» перешли на сторону россиян:
Иващенко Константин
Истратов Вадим
Хаджинов Дмитрий
Бурлаков Сергей
Калачева Виктория
Агибалов Валерий
Карпенко Елена
Хармышев Евгений
Сотникова Наталья
Напомним, депутату Мариупольского горсовета, которую оккупанты назначили «замглавы администрации», заочно сообщили о подозрении.