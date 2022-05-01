В Запорожье задержали поклонника «русского мира»

Полиция Запорожья задержала мужчину, который открыто поддерживал полномасштабное вторжение россии на территорию Украины и действия оккупантов.

Об этом Национальна полиция сообщила в своем Facebook.

По месту его жительства фигуранта полиция обнаружила и изъяла автомат АКСа и несколько магазинов с патронами к нему, рации, патроны разного калибра, а также запрещенную в Украине советскую и коммунистическую символику.

Гражданин был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

А полиции добавили, что правоохранительные органы продолжают отрабатывать и проверять информацию о лицах, которые могут сотрудничать с врагом и своими действиями угрожать нацбезопасности.

Напомним, что ранее Президент Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих войну в Украине