В Николаеве мужчина застрелил полицейского и ранил военнослужащего – стрелка ликвидировали

В Николаеве во время перестрелки погиб полицейский, а один военнослужащий получил ранение. Злоумышленника ликвидировали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Поздно вечером 22 мая в дежурную часть Николаевского районного управления полиции поступило сообщение от охранника строительной площадки по улице Рабочей о том, что в недострое находятся неизвестные.

На место происшествия прибыл автопатруль в составе полицейских и военнослужащих, начавших осмотр здания.

На одном из этажей злоумышленник открыл огонь из оружия, в результате чего от огнестрельного ранения погиб 39-летний полицейский и получил ранение руки военный.

Злоумышленник, которым оказался 37-летний житель Николаева, был ликвидирован. Охотничье ружье и гильзы обнаружили у его тела.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего»).