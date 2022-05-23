На Буковине лесники переправляли мужчин призывного возраста за границу

Очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины, организованный работником государственного лесхоза, разоблачен в Буковине.

Об этом сообщается на сайте ДБР в понедельник, 23 мая.

Правоохранители сообщили о подозрении мастеру леса Черновицкого лесхоза и двум его подельникам за организацию незаконной схемы переправки украинцев в Румынию.

«Делки» сопровождали граждан Украины, пытавшихся незаконно покинуть территорию государства, на разных этапах. Один брал средства, которые затем делил между участниками группы, второй довозил до границы, а третий переводил пешком в Румынию.

Участников схемы задержали с поличным при попытке перемещения трех мужчин призывного возраста за 10 тысяч евро.

Работник лесхоза и двое гражданских подозреваются в незаконной переправке граждан через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Напомним, в Закарпатье задержали контрабандистов, которые переправляли военнообязанных за границу.