«Под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы»: Баканов заявил, что следствие доведет дело Медведчука и Порошенко

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что предоставленная Медведчуком информация по «угольному» и «трубному» делам подтверждает доказательства, ранее собранные следствием.

Об этом он заявил во время национального телемарафона, передает пресс-центр ведомства.

Как известно, Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса. Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством рф, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

– По нашему мнению, Медведчук подтверждает доказательства и версии, которые собрала Служба безопасности, и на основе которых ранее вручалось подозрение и господину Медведчуку, и господину Порошенко. А именно в государственной измене и финансировании терроризма. Он рассказывает обо всех деталях и схемах. Так что мы уверенно продвигаемся в расследовании этих крайне резонансных дел. И доведем их до логического завершения. Потому что закон должен работать безотносительно фамилий и обстоятельств, – подчеркнул Иван Баканов.

Он подчеркнул, что каждое из дел находится на разных этапах следствия, а сбор и анализ доказательств, начатый задолго до войны, продолжается.

– Мы двигаемся последовательно, но точку должен поставить суд. Не важно, как давно произошли эти события – каждый фигурант должен ответить по закону, – отметил глава СБУ.

В частности, вскоре в суде будет рассмотрено дело о подрывной деятельности в рамках антиукраинского проекта «Промінь», в котором фигурирует Виктор Медведчук. А что касается «угольного» и «трубного» дел, то Медведчук подтверждает ключевую роль в них Петра Порошенко.

– Он подтверждает, что экс-президент Порошенко использовал связи Медведчука с руководством рф, чтобы организовать определенные бизнес-схемы. И они, по мнению СБУ, были точно не в интересах Украины. Напротив – экономика и безопасность государства понесли прямые убытки. И этому способствовали разнообразные должностные лица: исходя из показаний господина Медведчука – от министров до главы Нацбанка, – сказал Глава СБУ.

Такие действия значительно усилили влияние россии на экономику Украины.

– Информация от Медведчука позволяет украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика раньше. Это действительно вопрос не только юридической ответственности, но и моральной. Потому что мы увидели пример невероятного политического цинизма – когда под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы. Ради быстрой копейки укреплялось влияние россии на Украину, – добавил Иван Баканов.

Отметим, что в партии «Европейская солидарность» заявления Виктора Медведчука о причастности лидера этой политсилы Петра Порошенко к выводу из госсобственности нефтепровода и закупке угля у «ЛДНР» назвали информационной диверсией. В «ЕС» также отмечают, что Медведчук, спасающий «свою шкуру» от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов «заявлять» во что бы то ни стало.

Как известно, НАБУ и СБУ расследуют схему, как стратегический трубопровод оказался под контролем фирмы, связанной с Медведчуком.

Ранее редакция Bihus.Info получила и проанализировала записи разговоров Медведчука с руководством России и боевиками за 2014-2017 годы. В первой части журналисты характеризуют его отношения с путиным, Порошенко и представителями самопровозглашенных республик.

В феврале 2021 года обнародовали аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными на Донбассе. Служба безопасности Украины «тщательно изучает» обнародованные СМИ аудиозаписи разговора, а глава ведомства анонсировал раскрытие новых фактов. Сам Медведчук заявил, что в 2014 году вел переговоры с РФ о пленных и поставке электроэнергии по просьбе Порошенко.