У экс-президента Молдовы Додона проводят обыски по делу о госизмене

В Кишиневе в доме экс-президента Молодовы Игоря Додона проходят обыски.
Об этом сообщает Newsmaker.
Обыски проводят в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.
Следственные мероприятия проводит Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности.
Обыски проводят и в других местах, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.
Напомним, как в Молдове обнародовали видео с компроматом на Додона, на котором он якобы получает пакеты с деньгами из россии.
В конце 2020 года, сразу после отставки с поста президента, Додон поехал в Москву.
Позже также сообщалось, что экспрезидента Молдовы подозревают в хищении $12 миллионов при поставках электроэнергии.