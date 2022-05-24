У экс-президента Молдовы Додона проводят обыски по делу о госизмене

В Кишиневе в доме экс-президента Молодовы Игоря Додона проходят обыски.

Об этом сообщает Newsmaker.

Обыски проводят в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией.

Следственные мероприятия проводит Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности.

Обыски проводят и в других местах, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.

Напомним, как в Молдове обнародовали видео с компроматом на Додона, на котором он якобы получает пакеты с деньгами из россии.

В конце 2020 года, сразу после отставки с поста президента, Додон поехал в Москву.

Позже также сообщалось, что экспрезидента Молдовы подозревают в хищении $12 миллионов при поставках электроэнергии.