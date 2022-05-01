На Киевщине мужчина открыл стрельбу из карабина по жилым домам – злоумышленника задержала полиция

В Киевской области задержали стрелка, открывшего огонь по жилым домам.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

23 мая в 4 часа утра в селе Ходосовка 34-летний мужчина устроил стрельбу по соседским домам из охотничьего карабина Diamondback.

Пули повредили жилище 34-летней женщины и припаркованный в соседнем дворе автомобиль.

Полицейские обнаружили вблизи дома потерпевшей 13 гильз. Стрелка полиция задержала, изъяла у него охотничий карабин и более 100 патронов разного калибра.

По предварительным данным во время совершения правонарушения стрелок был пьян.

34-летний мужчина был помещен в изолятор временного содержания. Следователи по факту хулиганства начали досудебное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 7 лет.

Напомним, как в Николаеве мужчина застрелил полицейского и ранил военнослужащего – стрелка ликвидировали.