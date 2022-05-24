У николаевца полиция изъяла килограмм каннабиса и кусты конопли

Полицейские разоблачили николаевца на незаконном хранении и выращивании наркосредств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники полиции провели санкционированный обыск в домовладении 37-летнего николаевца. У него в доме обнаружили и изъяли свыше килограмма каннабиса, а во дворе – растения конопли.

Следователи проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по статье 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и статье 310 УК Украины («Посев или выращивание конопли»). Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы до пяти лет.

Изъятое направили на экспертное исследование, по результатам которого будут приняты дальнейшие процессуальные решения.