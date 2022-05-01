Под суд отдали уголовника за убийство бизнесмена в центре Николаева – ему грозит пожизненный срок

31-летнего жителя Николаева будут судить за убийство николаевского предпринимателя и покушение на жизнь его товарищей.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

«Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 51-летнего николаевского предпринимателя и в покушении на убийство его товарищей (ч.1 ст.115, ч.2 ст.15 п.9 ч.2 ст.115 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы», – говорится в сообщении.

Как известно, вечером 17 ноября 2021 года в Николаеве, во дворе на улице Сенной застрелили бизнесмена Игоря Плиндыка и ранили еще одного человека.

Николаевская полиция объявила в международный розыск подозреваемых в убийстве бизнесмена - Игоря Джемерчука и его сожительницу Викторию Полищук.

2 апреля Джемерчука нашли и задержали во Львове, а вскоре отправили в СИЗО.

Напомним, что Игорь Джемерчук получил первую судимость в 16 лет. После этого его несколько раз привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В одном случае он украл кассу из пивной «Хмельной Роджер», в другом случае его оправдали в деле о грабеже медсестры возле больницы. Но Херсонский апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение, которое еще длится. На счету Джемерчука также несколько административных протоколов за нарушение правил надзора и домашнее насилие.

Игоря Джемерчука в Николаеве полиция задерживала 30 марта прошлого года - он закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату.

Джемерчука называют человеком, который связан с «положенцем» Игорем Науменко. В июле 2020 года Джемерчук был на суде над Науменко и дружески обнимался с ним, провожая в тюрьму.

Также отметим, что сожительницу подозреваемого в убийстве николаевского бизнесмена судили за хранение пистолета. Оружие нашли по месту ее жительства после госпитализации с огнестрельным ранением – она говорила, что сама себя подстрелила из этого пистолета.