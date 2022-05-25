После обысков экс-президента Молдовы Додона задержали – его под охраной вывели из дома

В сети обнародовали видео задержания бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Игоря Додона на выходе из его дома сопровождали мужчины в масках. Это произошло после того, как антикоррупционные прокуроры вместе с сотрудниками Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности обыскали здание бывшего главы государства, включая другие места и недвижимость, принадлежащую посредникам.

Во время его ареста люди скандировали «В тюрьму».

Экс-президент не дал никаких заявлений СМИ и его сразу же посадили в машину.

Игоря Додона задержали на 72 часа. Об этом сообщили представители Антикоррупционной прокуратуры, которые заявили, что задержаны еще двое фигурантов этого дела.

Как известно, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией.

Напомним, как в Молдове обнародовали видео с компроматом на Додона, на котором он якобы получает пакеты с деньгами из россии.

В конце 2020 года, сразу после отставки с поста президента, Додон поехал в Москву.

Позже также сообщалось, что экспрезидента Молдовы подозревают в хищении $12 миллионов при поставках электроэнергии.