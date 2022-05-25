Полиция и СБУ задержали «смотрящего» за Черноморском

В Одесской области полиция и СБУ задержали криминального авторитета, так называемого «смотрящего» за Черноморском.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

После ареста предшественника 31-летний фигурант взял на себя неформальные уголовные полномочия на территории города. Подозреваемый ранее судим за покушение на убийство и нанесение телесных повреждений.

«Имея поддержку представителей высшего звена криминальной иерархии, он координировал и вел преступную деятельность в своем городе. Также он содержал так называемый «воровский общак», куда поступали деньги от ограблений, разбойных нападений, краж и других преступлений», - сообщили в полиции.

«Смотрящий» привлек четырех подчиненных, чтобы «выбить» 5500 долларов мнимого долга у жителя Одессы. Сообщники схватили мужчину возле его дома, затолкали в автомобиль и удерживали в неволе. Поняв, что больше 5 тысяч гривен и 100 долларов, которые были при жертве, они не получат, преступники уехали.

Дела фигурантов уже рассматриваются в суде. Их же лидеру дополнительно сообщили о подозрении в распространении преступного влияния (часть 1 статьи 255-1 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.