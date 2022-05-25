В Днепре спецназ полиции задержал вооруженных разбойников, выдававших себя за силовиков

В Днепре во время полицейской спецоперации оперативники задержали вооруженную преступную группу.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В декабре прошлого года трое преступников, представившись сотрудниками силовых структур, ограбили женщину в подъезде дома и завладели ее ценностями – деньгами и ювелирными изделиями.

Спустя полгода, 24 мая в ходе реализации оперативной информации уголовный розыск и спецназ задержали фигурантов – троих мужчин в возрасте от 28 до 55 лет. У них изъяли две единицы автоматического оружия, около 500 патронов, гранату, шевроны СБУ, спецодежду, ювелирные изделия.