В Николаеве под суд отдали наркосбытчицу, у которой изъяли «товара» на 3 миллиона гривен

В Николаеве полиция направила в суд обвинительный акт в отношении злоумышленницы, организовавшей сбыт наркотиков в трех областях.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что 27-летняя жительница Николаева продавала наркотики в интернете. Через курьеров она распространяла партии «закладок» с PVP, каннабисом, амфетамином, мефедроном, экстези. Наркоторговлей она занималась не только в Николаеве, также организовала сбыт в Херсоне и Одессе. Месячный «заработок» фигурантки составлял около 100 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков у нее изъяли более 4 килограммов наркотиков на сумму около 3 миллионов гривен. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.