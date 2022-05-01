В Техасе старшеклассник устроил стрельбу в школе и убил 19 детей и двух учителей

В США, в результате стрельбы в начальной школе Робба города Ювалде, штат Техас, погиб 21 человек – 19 детей и два учителя.

Об этом сообщает «Медуза».

Стрелявший 18-летний старшеклассник также мертв, 18 человек были госпитализированы, в том числе два офицера полиции. Прежде чем открыть огонь в школе, подозреваемый стрелял в свою бабушку. Предполагаемого стрелка опознали как Сальвадора Рамоса. По данным властей, он бросил свой автомобиль и вошел в здание школы с пистолетом и, возможно, винтовкой. На данный момент следствие считает, что стрелок действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны.

Президент США Джо Байден выступил с обращением после стрельбы в начальной школе в Техасе. Американский лидер выразил соболезнования семьям жертв. Он также в очередной раз призвал ужесточить оборот оружия, призвав законодателей «превратить боль в действие».

- Мы как нация должны спросить себя, когда, ради Бога, собираемся противостоять оружейному лобби? Я сыт этим по горло. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню, - сказал он.

Стрельба в Ювалде произошла через 10 дней после того, как 18-летний студент застрелил 10 человек в супермаркете американского города Буффало в штате Нью-Йорк. Почти все, в кого стрелял нападавший, были чернокожими. Полиция расследует случившееся как преступление на почве ненависти.