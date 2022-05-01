НАБУ задержало бизнесмена, разыскиваемого за хищение средств Южноукраинской АЭС

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали предпринимателя, обвиняемого в деле по хищению средств Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Обвиняемый скрывался от следствия и находился в международном розыске. Задержать его удалось благодаря столичным патрульным, остановившим за нарушение правил дорожного движения автомобиль, за рулем которого был беглец.

Высший антикоррупционный суд уже применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 миллиона гривен. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

По данным следствия, обвиняемый вместе с другими участниками схемы причастен к завладению средствами Южноукраинской АЭС в общем размере 27,9 миллиона гривен. Преступление произошло при организации государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам с использованием ряда предприятий, подконтрольных служащим «Энергоатома» и представителям коммерческих структур.

В целом следствие установило круг участников коррупционной схемы из 17 человек: в отношении 12 из них с сентября 2019 дело слушается в суде и в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.