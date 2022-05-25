Экс-главе РГА на Закарпатье объявили о подозрении – ранее он отдал 122 гектара жене Медведчука

Нацполиция сообщила о подозрении экс-главе райгосадминистрации на Закарпатье. Чиновник незаконно передал землю фирмам, которые контролирует жена кума путина Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Экс-глава РГА вопреки Земельному кодексу Украины своими распоряжениями исключил из земель Государственного лесного фонда 122 гектара стоимостью 26,9 миллионов гривен и передал их в аренду в пользу компаний. Конечным бенефициаром этих компаний является супруга Медведчука Оксана Марченко. На указанных земельных участках построили комплекс «Медвежья дубрава».

Действия чиновника квалифицировали по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Закарпатской области провели санкционированные обыски у доверенных лиц Оксаны Марченко. На территории комплекса изъяли значительные активы – произведения искусства (более 300 картин известных художников), транспортные средства. На изъятые предметы и земельные участки был наложен арест. В настоящее время идет процедура передачи их в АРМА (собственность государства).