В Одессе задержали старушек, которые наладили оптовую продажу наркотиков в Николаевской и Херсонской областях

В Одессе полиция задержала местных жительниц в возрасте 63-х и 70-ти лет за организацию канала оптовой поставки наркотиков на территорию Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиии в Одесской области.

Для того чтобы задокументировать преступную деятельность подозреваемых, полицейские провели ряд санкционированных Киевским районным судом Одессы мер, к которым привлекли спецподразделения «Корд» и «ТОР», а также специалистов кинологического центра полиции Одесщины.

Из жилищ и транспортных средств гражданок было изъято более пяти килограммов каннабиса, закупленного для дальнейшей розничной торговли, веса, телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Обыски проводились и в кругах «приближенных» к фигуранткам лиц, у которых изъяли аналогичные наркотические средства в меньших объемах.

По результатам досудебного расследования обоим правонарушителям объявлены подозрения по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За незаконное приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта особо опасных наркотических средств им грозит наказание лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Сведения о веществах, изъятых у других лиц, внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 309 и 307 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.