Полиция изъяла у жителя Николаевщины автомат, гранату и патроны, которые он собрал на месте боев с оккупантами

В Баштанском районе полицейские разоблачили мужчину на незаконном хранении оружия и боеприпасов. Собрав предметы вооружения после присутствия российских войск вблизи села, мужчина решил не сдавать их в правоохранительные органы, а незаконно хранил на всякий случай.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

При обыске у 49-летнего жителя Баштанского района полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему, автомат системы Калашникова, магазин к нему и более 640 патронов калибра 5,45, а также гранату РГД-5. Все изъятое направили на экспертизу.

Готовятся материалы для вручения мужчине подозрения по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Жителю Баштанщины грозит до семи лет лишения свободы.

В полиции обратились к гражданам, что если к вам каким-либо образом попало любое оружие, которое могло остаться как после присутствия оккупационных войск, так и случайно найденные где-либо, патроны или другие боеприпасы, пожалуйста, немедленно сдайте их в ближайший полицейский участок или сообщите об указанных находках полиции. Согласно действующему законодательству за незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность.