На Буковине пограничники с выстрелами останавливали внедорожник контрабандистов

Пограничники продолжают противодействовать противоправной деятельности на границе Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В среду, 25 мая, возле границы на Буковине, сотрудники оперативных подразделений Черновицкого отряда и СБУ обнаружили транспортное средство Mitsubishi Pajero иностранной регистрации.

Требование пограничников остановиться водитель проигнорировал и вместе с сообщником совершил попытку побега. Нарушителей не остановили предупредительные выстрелы, которые были совершены охранниками границы.

Чтобы скрыться от преследования, правонарушители покинули автомобиль, который правоохранители обнаружили на окраине населенного пункта Красноильск. В машине, которая сейчас передана Нацполиции, обнаружили несколько пакетов сигарет.

В службе добавили, что за попытку перемещения и сбыта подакцизных товаров в полицию направлено сообщение об обнаружении уголовного правонарушения, предусмотренного статье 204 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров». Ожидается внесение в ЕРДР.

Напомним, как ранее на Буковине лесники переправляли мужчин призывного возраста за границу