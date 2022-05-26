На Волыни сотрудника военкомата задержали на взятке в $4,5 тысячи

В Волынской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала сотрудника военкомата, который за 4,5 тысячи долларов обещал помочь двоим мужчинам призывного возраста покинуть Украину.

Об этом сообщили в Нацполиции.

«Злоумышленник договаривался с мужчинами призывного возраста, которые намеревались уклониться от мобилизации и последующего прохождения службы, и обещал за вознаграждение – 4500 долларов США – помочь покинуть пределы государства», - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали на передаче «аванса» – 1 тысячи долларов. Задержанному может грозить до девяти лет лишения свободы.