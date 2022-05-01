В Николаевском порту арестовали белорусские вагоны с удобрениями на $20 миллионов – таможенники готовились отпустить товар

В Николаеве арестовали имущество белорусской компании почти на 20 миллионов долларов США. Проверяется законность действий таможенников, которые хотели отпустить товар подсанкционной компании.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Николаевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту злоупотребления служебными лицами Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль (часть 2 статьи 364 УК Украины).

В рамках расследования следователями ГБР на территории порта выявлено и изъято 188 вагонов и два судна с минеральными удобрениями, принадлежащими белорусской холдинговой компании.

Стоимость 77 тысяч тонн товара и вагонов составляет около 20 миллионов долларов США. Вагоны с минудобрениями попали в порт из белоруссии, направляясь на дальнейшую отправку суднами за границу.

По ходатайству областной прокуратуры судом наложен арест на изъятое имущество.

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Николаеве.