В США авторку эссе «Как убить мужа» осудили за убийство супруга

Суд Портленда в США признал писательницу Нэнси Кремптон Брофи виновной в убийстве своего мужа Дэниэля.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Daily Beast.

В июне 2018 года мужчина был застрелен на кухне Кулинарного института Орегона в Портленде, где проработал более десяти лет. Суд установил, что Нэнси после смерти мужа должна была получить $815 тысяч от страховой компании. По мнению суда, это стало основным мотивом убийства, а доказать вину женщины помогли данные камер видеонаблюдения. Нэнси и Дэниэль прожили в браке 27 лет.

В 2011 году Нэнси Кремптон опубликовала в интернете эссе на тему «Как убить мужа». В нем она описала возможные мотивы и способы совершения такого преступления. Писательница также является автором романов «Ад в сердце» и «Неправильный муж».