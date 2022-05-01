Во Львове полиция задержала организатора ОПГ, которая контрабандой вывозила оружие из Украины

Львовские полицейские задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и торговлей оружием.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Деятельность группировки документировали полгода, чтобы установить всех ее участников. В состав ОПГ входили 5 человек – жители Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей, среди них частные международные перевозчики. Они доставляли оружие за пределы Украины в разобранном состоянии.

Украинские оперативники передали соответствующую информацию польским коллегам, которые в сентябре прошлого года задержали двух участников группировки.

А 26 мая полицейские задержали организатора ОПГ и провели санкционированные обыски, изъяли гранаты, пистолеты, патроны, тротиловые шашки, детонаторы, взрывное устройство, РПГ, 20 тысяч долларов.