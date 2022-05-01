Жительница Николаевщины «оформила соцпомощь» на сомнительном сайте и обогатила аферистов на ₴45 тысяч

Мошенники у жительницы Николаевщины похитили 45 тысяч гривен под предлогом возможности получить социальную помощь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«26 мая в Николаевское районное управление полиции обратилась 38-летняя местная жительница с сообщением о том, что мошенники завладели ее денежными средствами в сумме более 45 тысяч гривен. По словам женщины, ей стало известно, что можно получить материальную помощь от международной организации. На одном из интернет-ресурсов она перешла по ссылке, где внесла данные своей банковской карты, после чего с нее были сняты денежные средства на сумму более 45 тысяч гривен», – рассказали в полиции.