Жителя Николавещины, продававшего несуществующее военное снаряжение, поместили под домашний арест

20-летнему жителю Первомайска, который подозревается в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Известно, что ранее киберполицейские установили, что 20-летний злоумышленник создавал фейковые аккаунты и размещал объявления о продаже военной амуниции – шлемы, разгрузки, бронежилеты и прочее.

Главным условием была полная оплата несуществующего товара.

В частности, злоумышленник обманул волонтера из Днепра, который заказал 15 военных шлемов на сумму 99 тысяч гривен. Средства потерпевший перевел на счет афериста, который оформил на подставное лицо. После получения денег он исчез и удалил аккаунт.

В ходе обыска в его домовладении изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и карты разных банков.

Напомним, как в Киеве полиция задержала мошенника, обманувшего 50 переселенцев на фейковой аренде жилья