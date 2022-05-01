На Николаевщине задержали предпринимателя, который пытался подкупить начальника отделения полиции

В Николаевской области 26 мая задержали жителя Кривого Рога, предлагавший неправомерную выгоду начальнику отделения полиции

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

15 тысяч гривен исполняющему обязанности начальника отделения полиции №1 Баштанского райотдела мужчина предлагал, чтобы избежать наказания за незаконную реализацию табачных изделий. Также благодаря взятке он надеялся на возвращение 340 пачек сигарет и дальнейшее содействие в незаконной хозяйственной деятельности. Их изъяли за торговлю без соответствующей лицензии.

Злоумышленника задержали сотрудники Николаевского управления внутренней безопасности ДВБ НПУ и следователи СУ ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Денежные средства изъяли.

Следователи проводят расследование уголовного производства по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

39-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, готовятся материалы для вручения ему уведомления о подозрении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.