В Николаеве за вымогательство взятки задержали начальника регионального офиса водных ресурсов

В Николаеве 26 мая при получении взятки задержали начальника регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя 10 тысяч гривен за заключение договора хранения имущества.

В ходе обысков по месту работы и в помещении фигуранта изъята компьютерная техника, договоры и денежные средства.

Решается вопрос о сообщении задержанном о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции №5 Николаевского райуправления полиция под оперативным сопровождением управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

По информации «Преступности.НЕТ» задержан Дмитрий Румык.

По словам собеседника издания в прокуратуре, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину начальник РОВР выехал из страны в Румынию, где находился определенное время и получал зарплату за «руководство» офисом водных ресурсов. В мае он все же вернулся в Украину и начал заниматься вымогательством взяток.

СБУ также проверяет причастность задержанного руководителя регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области к сотрудничеству с оккупантами.

Напомним, как во львовском ТРЦ задержали одного из руководителей облуправления водных ресурсов – он требовал 12% «отката» от подрядчика.