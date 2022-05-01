Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в международный розыск

В пятницу, 27 мая, Подольским районным судом Киева объявлен в международный розыск бывший Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который обвиняется в совершении ряда уголовных правонарушений.

Об это сообщат Офис Генерального прокурора в своем Facebook.

Отмечается, что 17 марта обвиняемый без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек границу Украины в районе пункта пропуска «Косино» в Закарпатской области. Сейчас он находится на территории Австрийской Республики.

В Офисе Генпрокурора добавили, что эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве.

«По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого (бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины), разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод», - сказано в сооющении.

Кроме того, обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю заведомо ложные показания в течение 2018 – 2019 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что Тупицкий должен был узаконить «возвращение» Януковича