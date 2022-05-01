На Одесчине задержали военнослужащего теробороны, который продавал помощь для защитников страны

В Одесской области разоблачен и задержан военнослужащий территориальной обороны по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, задержанный через посредника реализовывал товары гуманитарной помощи военного назначения – тепловизоры, прицелы к стрелковому оружию и общевойсковой аптечке на общую сумму свыше 180 тысяч гривен.

Денежные средства и товары гуманитарной помощи изъяли.

Продолжаются неотложные следственные действия, проводятся обыски по месту жительства, а также проверяется причастность других военных лиц к совершению преступления.

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.

В УСБУ уточнили, что военнослужащий ТРО и его подельник вместо бесплатной передачи украинским защитникам крайне необходимых товаров дельцы продали волонтерам эту продукцию на общую сумму 700 тысяч гривен. В свою очередь волонтеры передали «полученную помощь» боевым подразделениям ВСУ.