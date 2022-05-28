В Киеве полиция задержала ОПГ, угнавшую 39 авто и мотоциклов со спецплощадки

В Киеве полицейские задержали ОПГ, участники которой угнали 39 транспортных средств.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В полицию Киева с заявлением обратился директор одного из предприятий и сообщил об угоне автомобилей и мотоциклов с территории автостоянки.

«Вооружившись автоматическим оружием и распределив роли, злоумышленники приехали на территорию спецплощадки для временного хранения транспортных средств и, угрожая охранникам, незаконно завладели автомобилями и мотоциклами. В общей сложности фигуранты угнали 39 транспортных средств, сумма ущерба составляет более 6,5 миллионов гривен», - сообщили в полиции.

Подельники отогнали автомобили и мотоциклы в гаражные боксы в другой район столицы. Следователи изъяли 10 транспортных средств, местонахождение других устанавливается. Всего задержали шестерых подозреваемых, трое из них уже попадали в поле зрения полицейских, а один находится в статусе обвиняемого.