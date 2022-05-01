В Одесской области задержали группировку, переправлявшую уклонистов в Приднестровье – один «билет» стоил $5 тысяч

Одесские полицейские задержали организаторов незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Злоумышленники через лиман переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье, а затем в страны ЕС. Также они выдавали мужчинам документы о пересечении ими границы еще до начала боевых действий.

«Организовал незаконный «трансфер» мужчин местный житель, которого судят за аналогичное преступление. Среди его сообщников – четыре человека. Один встречал «клиентов» в Одессе и вез их в определенный пункт, второй – к месту временного укрытия – в заброшенный дом в приграничной зоне в Беляевском районе, третий – на лодке переправлял через лиман, еще один – встречал «туристов» и непосредственно доставлял в страны ЕС».

«Как правило, «сплав» проходил ночью группами по четыре человека. За место в лодке члены преступной группы получали от каждого пассажира от 3,5 тысяч до 5 тысяч долларов», - сообщили в полиции.

Троих фигурантов задержали 26 мая при попытке переправить очередную партию «туристов» через лиман. Впоследствии были задержаны еще двое участников группировки.