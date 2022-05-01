Начальника регионального офиса водных ресурсов Николаевщины, который погорел на вымогательстве взятки, отправили в СИЗО

Центральный райсуд Николаева 28 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для руководителя регионального офиса водных ресурсов в Николаевской области, подозреваемого в получении взятки.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, сотрудники СБУ и полиции задержали руководителя РОВР Дмитрия Румыка 26 мая после получения от предпринимателя 10 тысяч гривен. Взятку он требовал за заключение договора хранения имущества.

В прокуратуре также отметили, что по замыслу коррупционера сумму в 10 тысяч гривен потерпевший должен был платить каждый месяц.

В Центральном райсуде Николаева добавили, что во время заседания подозреваемый уверял, что ему неизвестно, откуда в его сумке оказались вышеупомянутые 10 тысяч гривен. Подозреваемый и адвокат просили назначить самую легкую меру пресечения - личное обязательство.

Также адвокат просил следственную судью Галину Подзигун признать задержание его клинета незаконным, судья отклонила это ходатайство защитника.

Подозреваемому назначили залог в размере 191 тысячи 440 гривен - после его оплаты он сможет покинуть следственный изолятор.

Напомним, как во львовском ТРЦ задержали одного из руководителей облуправления водных ресурсов – он требовал 12% «отката» от подрядчика.