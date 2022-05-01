Киевлянин пытался убить своих «клиентов», взорвав гранату в Mitsubishi: Те спрашивали, где «купленные» ими за границей автомобили

Во Львовской области полиция задержала киевлянина по подозрению в покушении на убийство четырех человек. По данным следствия, он привел в действие гранату в автомобиле своих «клиентов».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

27 мая в полицию поступило сообщение о взрыве в автомобиле Mitsubishi, который был припаркован у одной из гостиниц во Львовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры – 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, третьему – 43 года. Все – жители Киевской области.

По данным следствия, гранату в автомобиле оставил знакомый потерпевших – 41-летний киевлянин, с которым у них был общий «бизнес-проект».

В полиции говорят, что несколько недель назад киевлянин предложил своим знакомым передать ему по несколько тысяч долларов, за которые он должен был приобрести за границей автомобили и доставить их на территорию Украины своим «клиентам».

По данным следствия, знакомые передали мужчине деньги, однако автомобили он не приобрел, а деньги присвоил. Через некоторое время «клиенты» начали активно интересоваться, почему они до сих пор не получили свои автомобили. Тогда киевлянин заявил, что машины в ближайшее время должны прибыть из-за границы. Его знакомые приехали во Львовскую область встречать несуществующие авто.

Следствие считает, что «бизнесмен» решил убить своих «клиентов». Когда все сели в автомобиль, он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой. Она взорвалась. Люди получили ранения, но никто из них не погиб.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.