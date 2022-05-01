«Смотрящий» наладил поставки наркотиков в Киевское СИЗО – ему объявили о подозрении по четырем статьям

Нацполиция сообщила о подозрении «смотрящему» за Киевском СИЗО и его сообщникам.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

У «смотрящего» было влияние на освободившихся арестантов, и он организовал канал поставки наркотиков в изолятор. Передавали «товар» на территорию учреждения, перебрасывая его через ограду. Часть денег использовали на развитие наркобизнеса, остальные – на пополнение «общака».

«Смотрящему» и двум его приближенным лицам сообщили о подозрении по части 2 статьи 306 («Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотиков») и еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины за наркоторговлю и распространение преступного влияния.