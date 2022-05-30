В США открыли стрельбу на фестивале – один человек погиб, семеро ранены

Один человек погиб и семь ранены в результате стрельбы на фестивале в американском штате Оклахома.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Associated Press.

По данным местного бюро расследований, в результате стрельбы на фестивале в городе Тафт была убита 39-летняя женщина, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших один несовершеннолетний. Подозреваемый в стрельбе 26-летний мужчина был задержан.

Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек.