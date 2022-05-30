В Черновцах разоблачили «общественников», которые продавали автомобили, ввезенные якобы для нужд армии

Полицейские Черновицкой области разоблачили противоправную схему, организаторы которой продавали завезенные в качестве гуманитарной помощи автомобили.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, руководительница и член общественной организации наладили схему продаж гражданским лицам транспортных средств, которые были привезены из-за границы как гуманитарная помощь для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины. Однако транспортные средства не передавали защитникам, а продавали посторонним лицам.

В середине мая полицейские разоблачили члена ОО при получении 4 500 долларов США за продажу микроавтобуса. Ранее этот автомобиль был завезен на территорию Украины как гуманитарная помощь для передачи военнослужащим.

30 мая директору и члену общественной организации было объявлено подозрение по части 3 статьи 201-2 («Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, или во время чрезвычайного или военного положения») Уголовного кодекса Украины.

Обоим фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Напомним, что по состоянию на средину мая в Украину по нулевой «растаможке» ввезли 80 тысяч автомобилей из ЕС.