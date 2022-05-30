В Харькове задержали подозреваемого в покушении на подполковника полиции

В Харькове полиция задержала 37-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на подполковника полиции в январе 2019 года.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Мужчине поступило предложение убить подполковника полиции, на что он согласился. Надев балаклаву, мужчина выстрелил из револьвера в шею правоохранителя, когда тот выгуливал собаку. Когда подполковник упал на землю и потерял сознание, напарник киллера стал бить его ногами в голову. После этого злоумышленник скрылся с места преступления», - сообщили в прокуратуре.

Жизнь пострадавшего спасли медики. Полиция выясняет причастность других лиц к преступлению.