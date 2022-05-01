В Николаеве полицейские задержали пьяного мужчину, который разгуливал на улице с гранатой

В Николаеве полицейские задержали пьяного мужчину, который находился на улице с гранатой Ф-1.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

30 мая около 15:30 на спецлинию 102 поступило сообщение от местных жителей о том, что по улице Строителей ходит мужчина со взрывоопасным предметом.

На место происшествия оперативно прибыл наряд бойцов роты полиции особого назначения, специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 МРУП.

Николаевец находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил спецновцам, что у него в кармане находится корпус гранаты Ф-1 и взрыватель к ней.

Следователи задержали 43-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сотрудники взрывотехнической службы изъяли взрывное устройство, которое будет направлено для проведения экспертизы.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос уведомления мужчины о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.