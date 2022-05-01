Жительницу Николаева поймали на перепродаже метадона

В Николаеве полицейские разоблачили 45-летнюю местную жительницу на распространении метадона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Женщина получала метадон по программе лечения наркотической зависимости, а затем распространяла их среди своих знакомых.

У злоумышленницы следователи изъяли более 30 таблеток стоимостью более 6500 тысяч гривен, сейчас она задержана, в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения.

Злоумышленницу доставили в участок полиции, где следователи задержали ее в порядке статьи 208 УПК Украины.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 307 УК Украины – это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

За сбыт наркотических веществ женщине грозит до 10 лет тюрьмы.